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Число задержанных на акциях 25 октября продолжает увеличиваться
Источник материала: Навiны
Правозащитники продолжают регистрировать задержанных на
Так, по информации ПЦ «Весна» (лишен властями регистрации) на 07:00, в
Около 20 человек, отмечают правозащитники, было отпущено.
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Правозащитники продолжают регистрировать задержанных на акциях протеста, прокатившихся в воскресенье, 25 октября, по многим городам страны.
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