Число задержанных на акциях 25 октября продолжает увеличиваться

Правозащитники продолжают регистрировать задержанных на акциях протеста , прокатившихся в воскресенье, 25 октября, по многим городам страны.





Так, по информации ПЦ «Весна» (лишен властями регистрации) на 07:00, в списке , попавших в автозаки или «бусики», значится уже 290 человек (ранее сообщалось о 277).

Около 20 человек, отмечают правозащитники, было отпущено.