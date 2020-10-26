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Число задержанных на акциях 25 октября продолжает увеличиваться

26.10.2020 07:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники продолжают регистрировать задержанных на акциях протеста, прокатившихся в воскресенье, 25 октября, по многим городам страны.

Число задержанных на акциях 25 октября продолжает увеличиваться

Так, по информации ПЦ «Весна» (лишен властями регистрации) на 07:00, в списке, попавших в автозаки или «бусики», значится уже 290 человек (ранее сообщалось о 277).

Около 20 человек, отмечают правозащитники, было отпущено.

 
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Правозащитники продолжают регистрировать задержанных на акциях протеста, прокатившихся в воскресенье, 25 октября, по многим городам страны.
 
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