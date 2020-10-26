Министр ЖКХ раскритиковал нынешнюю схему оплаты населением коммунальных услуг

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства пока не видят ощутимого эффекта от призывов в соцсетях и телеграм-каналах не оплачивать жилищно-коммунальные услуги в знак протеста против действий госорганов и силовиков. Об этом 25 октября заявил министр ЖКХ Андрей Хмель.





«Мы на сегодняшний день какой-то реакции населения на эти призывы не видим, — сказал он в эфире программы «Неделя» телеканала СТВ . — Да, это могут быть десятые доли процента [неуплаты], но невозможно сказать, что это из-за призывов, как вы говорите, оппозиции».

«Вопрос в другом, что эти призывы крайне деструктивные и неправильные, потому что, наверное, только человек, который не думает о своей семье, сегодня не будет платить за жилищно-коммунальные услуги. Потому что рано или поздно в случае неоплаты он просто окажется без них», — заявил Хмель.

Министр охарактеризовал нынешнюю схему оплаты населением ЖКУ — до 25-го числа месяца, следующего за расчетным, — как вымывающую средства организаций сферы. «Если уже через месяц после оказания услуги население начинает не платить, то могут возникнуть определенные проблемы в функционировании этих организаций», — пояснил чиновник.