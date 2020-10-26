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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
В понедельник Беларусь останется в области повышенного атмосферного давления.
Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туман.
Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Погода в регионах:
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В понедельник Беларусь останется в области повышенного атмосферного давления.
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