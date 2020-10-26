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Очередной воскресный "диалог" в Беларуси завершился гранатами и пулями

26.10.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Прошедший в воскресенье, 25 октября 2020 года, в Беларуси протестный марш имел своей целью доказать, что протестные настроения не сдулись, а объявленный Светланой Тихановской Народный ультиматум имеет определенную силу.

В Минске воскресный марш стал самой многочисленный акцией протеста с августа. По разным оценкам на улицу вышли более 100 тысяч человек, а в пике число участников превышало 200 тыс.

На ультиматум режим Лукашенко смог ответить только свето-шумовыми гранатами, резиновыми пулями, бандитскими вломами в квартиры граждан страны. Число пострадавших оценивается десятками, а число задержанных по всей стране - не менее 300 человек.

По числу задержание отличились другие города Беларуси. Сообщалось о сотне задержанных в Гродно, о 80 задержанных в Бресте. Число задержаний в Минске не столь велико, но они прошли достаточно жестко.

Светлана Тихановская уже объявила, что в полночь стартовала общенациональная забастовка. Вряд ли кто-то рассчитывает, что сегодня, в понедельник, будет бастовать вся страна. Но уже всем ясно, что после вчерашних жёстких разгонов и насилия число бастующих в той или иной форме будет расти с каждым днём.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Прошедший в воскресенье, 25 октября 2020 года, в Беларуси протестный марш имел своей целью доказать, что протестные настроения не сдулись, а объявленный Светланой...
 
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