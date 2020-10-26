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В Минске задержали бывших режиссеров БТ
Источник материала: Партизан
На акции протеста в Минске, которая прошла 25 октября, задержали троих бывших режиссеров БТ, сообщил официальный telegram-канал Белорусской ассоциации журналистов.
В частности, это Наталья Бибикова, её дочь Александра Бобкова и Вячеслав Ломоносов. Ресурсу данную информацию сообщили сослуживцы задержанных. Цель присутствия их на протестах не известна: готовили ли они какой-то материал или принимали участие в них участие.
Известно, что в августе Наталья Бибикова, которая работала на гостелевидении в культурных программах, вместе с остальными журналистами госСМИ, выступила против действий властей и заявила, что больше не хочет говорить неправду.
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На акции протеста в Минске, которая прошла 25 октября, задержали троих бывших режиссеров БТ, сообщил официальный telegram-канал Белорусской ассоциации журналистов.
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