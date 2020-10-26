Новости о том, что рабочие отказываются приступать к работе начали поступать с самого утра. Рано утром около ста человек собралось на проходной химического предприятия "Гродно Азот". Они отказываются идти на смену.





"Свобода" . Азотовцев начали задерживать. К заводу подъехали 5 милицейских машин и два автобуса, сообщает. Азотовцев начали задерживать.





Количество задержанных пока неизвестно. Оставшихся силовики просто силой стали оттеснять к проходной и загонять на территорию завода.



