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На "Азоте " и "Химмолокно" в Гродно люди отказались приступить к работе. Их задерживают
Источник материала: Партизан
Сегодня ночью истек ультиматум, который Светлна Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Требования выпустить политзаключенных, остановить насилие и объявить новые президентские выборы не выполнены. Следующим шагом протестующих, по задумке, должна стать забастовка.
Гродно Азот " люди отказались приступить к работе. Их задерживают" title="На "Гродно Азот " люди отказались приступить к работе. Их задерживают" />
Новости о том, что рабочие отказываются приступать к работе начали поступать с самого утра. Рано утром около ста человек собралось на проходной химического предприятия "Гродно Азот". Они отказываются идти на смену.
К заводу подъехали 5 милицейских машин и два автобуса, сообщает
Количество задержанных пока неизвестно. Оставшихся силовики просто силой стали оттеснять к проходной и загонять на территорию завода.
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Сегодня ночью истек ультиматум, который Светлна Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Требования выпустить политзаключенных, остановить насилие и...
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