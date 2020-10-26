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На "Азоте " и "Химмолокно" в Гродно люди отказались приступить к работе. Их задерживают

26.10.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня ночью истек ультиматум, который Светлна Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Требования выпустить политзаключенных, остановить насилие и объявить новые президентские выборы не выполнены. Следующим шагом протестующих, по задумке, должна стать забастовка.

На "Азоте " и "Химмолокно" в Гродно люди отказались приступить к работе. Их задерживаютГродно Азот " люди отказались приступить к работе. Их задерживают" title="На "Гродно Азот " люди отказались приступить к работе. Их задерживают" />
Новости о том, что  рабочие отказываются приступать к работе начали поступать с самого утра. Рано утром около ста человек собралось на проходной химического предприятия "Гродно Азот". Они отказываются идти на смену. 

К заводу подъехали 5 милицейских машин и два автобуса, сообщает "Свобода". Азотовцев начали задерживать.

Количество задержанных пока неизвестно. Оставшихся силовики просто силой стали оттеснять к проходной и загонять на территорию завода.
 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня ночью истек ультиматум, который Светлна Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Требования выпустить политзаключенных, остановить насилие и...
 
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