Тихановская: Взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила

















«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа. Значит этот режим теряет власть», — заявила Тихановская.



