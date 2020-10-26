Милиция задерживает работников «Гродно Азота», которые начали забастовку

Около сотни работников «Гродно Азота», которые начали забастовку, утром 26 октября собрались на проходной крупного химического предприятия.



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Сотрудники «Гродно Азота» не заходят на территорию предприятия и отказываются принимать смену. Их начала задерживать милиция.

Точное количество задержанных пока неизвестно. Лидер стачкома Юрий Рововой сообщил, что задержали от 5 до 10 человек. Около предприятия стоят пять милицейских машин и два автобуса.

Около проходной ОАО «Химволокно», которое входит в состав «Гродно Азота», находятся 15-20 человек. Они также участвуют в забастовке. Милиция предлагает им разойтись.