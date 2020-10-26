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Милиция задерживает работников «Гродно Азота», которые начали забастовку

26.10.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около сотни работников «Гродно Азота», которые начали забастовку, утром 26 октября собрались на проходной крупного химического предприятия.

Милиция задерживает работников «Гродно Азота», которые начали забастовку
Фото носит иллюстративный характер

Сотрудники «Гродно Азота» не заходят на территорию предприятия и отказываются принимать смену. Их начала задерживать милиция.

Точное количество задержанных пока неизвестно. Лидер стачкома Юрий Рововой сообщил, что задержали от 5 до 10 человек. Около предприятия стоят пять милицейских машин и два автобуса.

Около проходной ОАО «Химволокно», которое входит в состав «Гродно Азота», находятся 15-20 человек. Они также участвуют в забастовке. Милиция предлагает им разойтись.

 
Теги: Гродно
 
 
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Около сотни работников «Гродно Азота», которые начали забастовку, утром 26 октября собрались на проходной крупного химического предприятия.
 
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