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Милиция задерживает работников «Гродно Азота», которые начали забастовку
Источник материала: Навiны
Около сотни работников «Гродно Азота», которые начали забастовку, утром 26 октября собрались на проходной крупного химического предприятия.
Сотрудники «Гродно Азота» не заходят на территорию предприятия и отказываются принимать смену. Их начала задерживать милиция.
Точное количество задержанных пока неизвестно. Лидер стачкома Юрий Рововой сообщил, что задержали от 5 до 10 человек. Около предприятия стоят пять милицейских машин и два автобуса.
Около проходной ОАО «Химволокно», которое входит в состав «Гродно Азота», находятся 15-20 человек. Они также участвуют в забастовке. Милиция предлагает им разойтись.
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Около сотни работников «Гродно Азота», которые начали забастовку, утром 26 октября собрались на проходной крупного химического предприятия.
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