Коллапс продолжается: многокилометровые очереди на границе никуда не исчезли

Огромные очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза, в которых стоят большегрузные автомобили, становятся еще больше.





По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось более 900 фур:

«Каменный Лог» — более 300;

«Бенякони» — более 270;

«Привалка» — более 180;

«Котловка» — более 150.

Почти в три раза меньше дальнобойщиков ожидают очередь на выезд в Польшу — более 290:

«Брузги» — более 120;

«Берестовица» — более 90;

«Козловичи» — более 80.

В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе в «колейке» стоит более 160: