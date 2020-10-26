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Коллапс продолжается: многокилометровые очереди на границе никуда не исчезли
Источник материала: Навiны
Огромные очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза, в которых стоят большегрузные автомобили, становятся еще больше.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось более 900 фур:
Почти в три раза меньше дальнобойщиков ожидают очередь на выезд в Польшу — более 290:
В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе в «колейке» стоит более 160:
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Огромные очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза, в которых стоят большегрузные автомобили, становятся еще больше.
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