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Коллапс продолжается: многокилометровые очереди на границе никуда не исчезли

26.10.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Огромные очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза, в которых стоят большегрузные автомобили, становятся еще больше.

Коллапс продолжается: многокилометровые очереди на границе никуда не исчезли

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось более 900 фур:

  • «Каменный Лог» — более 300;
  • «Бенякони» — более 270;
  • «Привалка» — более 180;
  • «Котловка» — более 150.

Почти в три раза меньше дальнобойщиков ожидают очередь на выезд в Польшу — более 290:

  • «Брузги» — более 120;
  • «Берестовица» — более 90;
  • «Козловичи» — более 80.

В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе в «колейке» стоит более 160:

  • «Урбаны» — более 100;
  • «Григоровщина» — более 60.
 
 
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Огромные очереди в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза, в которых стоят большегрузные автомобили, становятся еще больше.
 
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