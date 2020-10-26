На парламентских выборах в Литве победила оппозиция

25 октября в Литве прошел второй тур выборов депутатов Сейма. Как пишет ru.delfi.lt, народных избранников определяли в 68 округах.



Фото DELFI

Оппозиционные консерваторы (партия Союз отечества — Христианские демократы Литвы) одержали победу (ожидается, что у них будет 50 мандатов). Кандидат на пост премьера от партии Ингрида Шимоните (на фото) уже заявила, что готова создать коалиционное правительство с двумя либеральными партиями, которые также прошли в парламент: Движение либералов и Партия свободы получили 13 и 11 мандатов соответственно.

Если из планов всё выгорит, то у коалиции будет 74 мандата из 141.