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Неожиданный поворот: муж Меган Маркл может потерять титул принца

26.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский принц Гарри взволновал общественность: оказалось, что супруг мятежной экс-актрисы Меган Маркл может потерять свой титул из-за американского гражданства.

© AP / Ben Stansall
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Отречение от королевского престола и окончательный переезд герцогов Сассекских в США уже вошли в историю Британии и откликнулись в сердцах многих поклонников по всему миру. Но, кажется, что это только цветочки, и мятежная пара приготовила новый удар для монаршей семьи.

Как сообщило издание Express UK, Гарри придется отказаться от титула принца и герцога, ведь младший внук Елизаветы II готовится к получению американского гражданства.

Судя по активным слухам в СМИ и его официальным комментариям, он действительно претендует на роль американца. Как муж гражданки США принц Гарри имеет все шансы получить желаемое.

По мнению королевского эксперта Марлен Кенинг, в случае Маркл все не так однозначно, ведь экс-актриса стала герцогиней Сассекской имея на руках американский паспорт.

Настойчивое желание общественности лишить герцогов титулов, усилилось после "предвыборных" высказываний Гарри и решении Маркл превратить свою жизнь в реалити-шоу.

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