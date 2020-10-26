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Неожиданный поворот: муж Меган Маркл может потерять титул принца
26.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британский принц Гарри взволновал общественность: оказалось, что супруг мятежной экс-актрисы Меган Маркл может потерять свой титул из-за американского гражданства.
© AP / Ben Stansall
Отречение от королевского престола и окончательный
Как сообщило издание Express UK, Гарри придется отказаться от титула принца и герцога, ведь младший внук Елизаветы II готовится к получению американского гражданства.
Судя по активным слухам в СМИ и его официальным комментариям, он действительно претендует на роль американца. Как муж гражданки США принц Гарри имеет все шансы получить желаемое.
По мнению королевского эксперта Марлен Кенинг, в случае Маркл все не так однозначно, ведь экс-актриса стала герцогиней Сассекской имея на руках американский паспорт.
Настойчивое желание общественности лишить герцогов титулов, усилилось после "предвыборных" высказываний Гарри и решении Маркл
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Почему младший внук королевы должен отказаться от всех королевских почестей, а его благоверная - нет, рассказали источники издания Express UK.
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