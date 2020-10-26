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Вассерман о выборах в США: Китай за Байдена, и вот почему

26.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Вассерман о выборах в США: Китай за Байдена, и вот почему

До президентских выборов в США остается чуть больше недели, финальные дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена уже состоялись, но очевидный фаворит президентской гонки так и не определился. Как разрешится интрига ― "по этому поводу есть не столько уверенность, сколько надежда", отмечает собеседник Sputnik.

© AP / Jim Bourg
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"Я исхожу из того, что политическая линия Трампа намного полезнее и для США, и для всего мира, чем линия Байдена. Но, во-первых, в нынешних обстоятельствах Байдена активно поддерживает Китай, потому что цель Трампа ― оградить собственное промышленное производство  ― естественно, бьет по Китаю ,чья экономика поднялась именно благодаря переносу значительной части промышленного производства из США в Китай", ― рассуждает Вассерман.

Сейчас КНР разными способами (от выступлений официальных лиц до неформальных намеков представителей бизнеса) дает понять, что нынешняя роль вполне устраивает китайскую сторону, и она хочет сохранить нынешний формат глобального разделения труда, когда конструкторское бюро находится в США, а заводы ― в КНР, отмечает аналитик. 

Поддержка Китая ― это довольно серьезно по нынешним временам, и Трамп сам не раз говорил, что Китай за Байдена, добавляет Вассерман. Кроме того, линия, которую проводит Трамп, выгодна в целом для США и для производственников, но крайне невыгодна для торговцев, считает собеседник Sputnik.

© REUTERS / OCTAVIO JONES
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"А демократическая партия еще с начала 60-х годов поддерживает интересы именно торговцев, поэтому все торговцы информацией от именитых актеров до интернет-магнатов именно за Байдена, поэтому, например, ссылки на статьи, компрометирующие Байдена, вычеркиваются из большей части соцсетей и поисковых систем", ― рассказывает Вассерман.

Те, кто играет решающую роль в формировании общественного мнения в США, сейчас поддерживают Байдена, однако в 2016 году они все также выступали за Хиллари Клинтон, но это в итоге не помешало Трампу победить в гонке, добавил Вассерман.

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