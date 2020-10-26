Опять ажиотаж: более 1350 фур стоят в очередях на границе со странами ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Более 1350 грузовых автомобилей на границе ожидают выезда из Беларуси в страны Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами не иссякают уже шестую неделю. По данным на воскресенье, в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 1200 грузовиков. По данным Госпогранкомитета, утром в понедельник ситуация на границе усугубилась.

На белорусско-литовской границе самая сложная обстановка в пункте пропуска "Каменный Лог", где скопилось более 300 фур. Также непросто пересечь границу в пункте пропуска Бенякони": там находятся сейчас более 270 машин. В "Привалке" и "Котловке" в очередях стоят по 180 и 150 большегрузов соответственно.

На границе с Латвией очереди наблюдаются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" выезда в Евросоюз ожидают более 100 фур, в "Григоровщине" чуть меньше - более 60.

На белорусско-польской границе, по данным ГПК на 8:00, также есть затруднения. В пункте пропуска "Брузги" стоят более 120 грузовых авто, в "Берестовице" - более 90, в "Козловичах" - более 80.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

На прошлой неделе в ГПК заявили , что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

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