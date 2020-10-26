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Опять ажиотаж: более 1350 фур стоят в очередях на границе со странами ЕС
26.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. Более 1350 грузовых автомобилей на границе ожидают выезда из Беларуси в страны Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
Очереди на границе Беларуси с соседними странами не иссякают уже шестую неделю. По данным на воскресенье, в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 1200 грузовиков. По данным Госпогранкомитета, утром в понедельник ситуация на границе усугубилась.
© Sputnik / Олег Минеев
На белорусско-литовской границе самая сложная обстановка в пункте пропуска "Каменный Лог", где скопилось более 300 фур. Также непросто пересечь границу в пункте пропуска Бенякони": там находятся сейчас более 270 машин. В "Привалке" и "Котловке" в очередях стоят по 180 и 150 большегрузов соответственно.
На границе с Латвией очереди наблюдаются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" выезда в Евросоюз ожидают более 100 фур, в "Григоровщине" чуть меньше - более 60.
На белорусско-польской границе, по данным ГПК на 8:00, также есть затруднения. В пункте пропуска "Брузги" стоят более 120 грузовых авто, в "Берестовице" - более 90, в "Козловичах" - более 80.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.
На прошлой неделе в ГПК
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В минувшее воскресенье в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находились более 1200 грузовиков, утром в понедельник их стало еще больше.
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