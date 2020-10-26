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Тихановская заявила об «общенациональной забастовке» в Беларуси

26.10.2020 09:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране c 26 октября.

Тихановская вечером в воскресенье заявила, что 26 октября в стране начнется общенациональная забастовка.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская прокомментировала марш «Народный ультиматум», который пошел 25 октября в телеграм-канале .

По ее словам, марш в очередной раз показал, что режим способен только на насилие. «Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов – это не сила», – обратила внимание она.

Тихановская снова выступила с требованием отставки Александра Лукашенко, прекращения насилия и освобождения всех политзаключенных.

Если условия не будут выполнены, оппозиционный лидер пообещала устроить забастовку.

 
 
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Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране c 26 октября.
 
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