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Тихановская заявила об «общенациональной забастовке» в Беларуси
26.10.2020 09:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране c 26 октября.
Тихановская вечером в воскресенье заявила, что 26 октября в стране начнется общенациональная забастовка.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская прокомментировала марш «Народный ультиматум», который пошел 25 октября в телеграм-канале .
По ее словам, марш в очередной раз показал, что режим способен только на насилие. «Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов – это не сила», – обратила внимание она.
Тихановская снова выступила с требованием отставки Александра Лукашенко, прекращения насилия и освобождения всех политзаключенных.
Если условия не будут выполнены, оппозиционный лидер пообещала устроить забастовку.
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Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране c 26 октября.
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