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На «Гродно Азот» началась остановка завода, МТЗ и МЗКТ бастуют

26.10.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Рабочие ОАО «Гродно Азот» начали остановку завода по технологическому процессу, после того как в нескольких цехах рабочие отказались принимать смены.

«Аммиак 3 не принял смену, Карбамид 4 не принял смену. Диспетчер завода в курсе», - сообщают стачкомовские телеграм-каналы.

Люди приходят в поддержку оставшихся возле проходной. По словам рабочих, милиция задержала почти половину третьей смены «аммиака», в результате люди отказываются принимать смену.

На МЗКТ рабочие пошли маршем по цехам, собирают коллег. По территории завода бегают идеологи.

На МТЗ проходят стихийные митинги, стоит кузнечный цех.

У проходных МТЗ и МЗКТ стоят автозаки и бусы с тихарями. Их подогнали еще до начала смены.

В Минске уже выстраиваются живые цепи и блокируются дороги.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Рабочие ОАО «Гродно Азот» начали остановку завода по технологическому процессу, после того как в нескольких цехах рабочие отказались принимать смены.
 
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