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На «Гродно Азот» началась остановка завода, МТЗ и МЗКТ бастуют
Источник материала: АФН
Рабочие ОАО «Гродно Азот» начали остановку завода по технологическому процессу, после того как в нескольких цехах рабочие отказались принимать смены.
«Аммиак 3 не принял смену, Карбамид 4 не принял смену. Диспетчер завода в курсе», - сообщают стачкомовские телеграм-каналы.
Люди приходят в поддержку оставшихся возле проходной. По словам рабочих, милиция задержала почти половину третьей смены «аммиака», в результате люди отказываются принимать смену.
На МЗКТ рабочие пошли маршем по цехам, собирают коллег. По территории завода бегают идеологи.
На МТЗ проходят стихийные митинги, стоит кузнечный цех.
У проходных МТЗ и МЗКТ стоят автозаки и бусы с тихарями. Их подогнали еще до начала смены.
В Минске уже выстраиваются живые цепи и блокируются дороги.
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Рабочие ОАО «Гродно Азот» начали остановку завода по технологическому процессу, после того как в нескольких цехах рабочие отказались принимать смены.
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