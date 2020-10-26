На «Гродно Азот» началась остановка завода, МТЗ и МЗКТ бастуют

Источник материала: АФН

Рабочие ОАО «Гродно Азот» начали остановку завода по технологическому процессу, после того как в нескольких цехах рабочие отказались принимать смены.

«Аммиак 3 не принял смену, Карбамид 4 не принял смену. Диспетчер завода в курсе», - сообщают стачкомовские телеграм-каналы.

Люди приходят в поддержку оставшихся возле проходной. По словам рабочих, милиция задержала почти половину третьей смены «аммиака», в результате люди отказываются принимать смену.

На МЗКТ рабочие пошли маршем по цехам, собирают коллег. По территории завода бегают идеологи.

На МТЗ проходят стихийные митинги, стоит кузнечный цех.

У проходных МТЗ и МЗКТ стоят автозаки и бусы с тихарями. Их подогнали еще до начала смены.

В Минске уже выстраиваются живые цепи и блокируются дороги.