Виктория Азаренко: в субботу мне стало плохо. Горжусь, что оказалась в состоянии пройти через все это









- Вчера мне стало плохо. У меня началась очень сильная мигрень, иногда такое случается. Это сильно сказалось. Утром почувствовала себя лучше, но во время игры освещение вновь повлияло на то, что дискомфорт вернулся: я все еще отходила от вчерашнего. Это прискорбно, но есть как есть.





Я хотела посмотреть, смогу ли что-нибудь сделать, чтобы почувствовать себя лучше. Восприняла это как что-то вроде личного вызова: что я могу сделать, чтобы найти выход из аналогичной ситуации в следующий раз. Я горжусь, что, по крайней мере, оказалась в состоянии пройти через все это, — приводит слова Азаренко сайт ВТА.



