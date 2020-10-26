Эксперт: Октябрь - последний месяц, когда у госпредприятий будут деньги, чтобы платить зарплаты своим сотрудникам. В ноябре встанет вся страна









Каковы были особенности марша в поддержку ультиматума? Какие перспективы забастовки? Зачем госсекретарь Помпео звонил Лукашенко? С чем приезжал в Минск шеф российской разведки Нарышкин? Почему отменили "мегамитинг" в поддержку Лукашенко?





"Свободы" обсудили менеджер Фонда солидарности спортсменов, бывший дипломат Анатолий Котов и политические аналитики Арсений Сивицкий и Валерий Карбалевич. Эти темы в эфиреобсудили менеджер Фонда солидарности спортсменов, бывший дипломат Анатолий Котов и политические аналитики Арсений Сивицкий и Валерий Карбалевич.

Карбалевич

Это был самый успешный марш за весь октябрь.

Ультиматум Тихоновской вдохновил многих людей.





Еще один фактор успеха марша - отмена провластного митинга. Это сделало деморализующее влияние на сторонников Лукашенко и мобилизующее — на его сторонников.





Фактором был и разговор с Помпео - люди надеялись, что в воскресенье бить будут меньше.





Всеобщая забастовка в понедельник вряд ли состоится.





Ситуация выходит из тупика. Будет обострение ситуации, власти будут реагировать на забастовку жестко.





Котов

Воскресные действия силовиков подтолкнут сегодняшнюю забастовку.





Несколько крупных предприятий к забастовке присоединятся.





Тихановская пока не является белорусским Валенсой, но власть своими действиями ей поможет им стать.





Продолжаются глупости с насилием против мирных протестующих.





Люди, вопреки прогнозам, вышли, значит, ультиматум работает.





В понедельник будет только начало общенациональной забастовки.





Октябрь будет последним месяцем, когда у госпредприятий будут деньги, чтобы платить зарплаты своим сотрудникам.





В ноябре встанет вся страна.





В дипломатии есть правило: если стороны договорились, совместные коммюнике появляются сразу. Тут всю ночь Помпео писал в твиттере о чем угодно, но только не о переговорах с Лукашенко. И только утром США сообщили, что темой переговоров было освобождение американского гражданина Виталия Шклярова.





Это был звонок человеку, который держит заложника.





Трампу перед самыми выборами нужна хотя бы мелкая победа. И такой победой может стать освобождение Шклярова.





Звонок Помпео - звонок из страны, которую Лукашенко признает лидером мира.





Переговоры Лукашенко с Нарышкиным были непростые. Лукашенко по-прежнему пытается балансировать между сильными этого мира.





Но поле для балансирования все больше сужается.





Если Шклярова не освободят, это будет означать, что Лукашенко однозначно выбрал Россию.





Сивицкий

Лукашенко не собирается принимать "дорожную карту", которую ему бросает Москва.





В конце августа в Минск прилетал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, он привез "дорожную карту" решения белорусского кризиса.





Потом она обсуждалась в Сочи 14 сентября.





Этот план предусматривает освобождение политзаключенных, прежде всего Виктора Бабарико, возможно - Сергея Тихановского и Виталия Шклярова.





Также пункт плана - диалог между Лукашенко и новой оппозицией, которую породили нынешние выборы.





Следующий шаг - конституционная реформа, переход к парламентско-президентской системе и новые президентские выборы без Лукашенко.





Импровизация Лукашенко "круглого стола" в СИЗО КГБ показывает, что Лукашенко этот план принимать не хочет.





Они поняли, что он попытается мобилизовать Запад, прежде всего США, на противостояние России.





Сергей Нарышкин приехал, чтобы напомнить, что обязательства нужно выполнять.