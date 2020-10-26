|
Медики — с народом! РНПЦ «Кардиология» выстроились в цепь солидарности
Источник материала: Партизан
Работники минского РНПЦ «Кардиология» с самого утра выстроились в цепь солидарности, чтобы поддержать бастующих рабочих.
У них в руках бело-красно-белые флаги. Проезжающие водители сигналят в знак поддержки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники минского РНПЦ «Кардиология» с самого утра выстроились в цепь солидарности, чтобы поддержать бастующих рабочих.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)