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Рейтинг ВТА. Арина Соболенко поднялась на 11-ю строку, Виктория Азаренко — 13-я

26.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женская теннисная ассоциация (ВТА) в понедельник, 26 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Лучшая среди белорусок Арина Соболенко поднялась на 11-ю строку. Виктория Азаренко — на 13-ю позицию. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти.

Рейтинг ВТА от 26 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780
4 (4). София Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4516
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505
10 (10). Серена Уильямс (США) — 4080
11 (12). А.СОБОЛЕНКО — 4045
…13 (14). В.АЗАРЕНКО — 3426
…92 (93). А.САСНОВИЧ — 798
…129 (130). О.ГОВОРЦОВА — 570
…294 (294). В.ЛАПКО — 207
…357 (357). Ш.ТАЛЬБИ — 357
…420 (421). Ю.ГОТОВКО — 108
…439 (440). И.ШИМАНОВИЧ — 98
…448 (294). А.КУБАРЕВА — 96
 
 
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Женская теннисная ассоциация (ВТА) в понедельник, 26 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
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