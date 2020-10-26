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Бастующие работники МТЗ и МЗКТ собираются на проходной
Источник материала: Партизан
Работники столичных предприятий отказываются выходить на работу.
Бастующие работники Минского тракторного завода и Минского завода колесных тягачей собираются на проходных своих предприятий.
Напомним, вчера истек срок Народного ультиматума. Сегодня белорусы объявили забастовку.
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Работники столичных предприятий отказываются выходить на работу.
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