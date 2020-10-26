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LiDAR в iPhone 12 Pro позволяет измерять рост человека

26.10.2020 09:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В флагманских Pro-моделях iPhone 12 появился LiDAR-сканер, который нужен для лучшей работы автофокуса и дополненной реальности. Но заодно оказалось, что сканер позволяет определить рост человека.

Понадобится приложение «Рулетка» (Measure Application) — оно стандартное для iOS. Достаточно запустить его и навести на человека в кадре. После распознавания объекта система автоматически укажет рост от земли до макушки или головного убора.

LiDAR в iPhone 12 Pro позволяет измерять рост человека

Сразу же можно сделать фото человека с отображением его роста. Видимо, нас ждет новый TikTok-челлендж.

LiDAR-сканер доступен только на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, а также iPad Pro последнего поколения.

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В флагманских Pro-моделях iPhone 12 появился LiDAR-сканер, который нужен для лучшей работы автофокуса и дополненной реальности. Но заодно оказалось, что сканер позволяет...
 
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