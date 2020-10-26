LiDAR в iPhone 12 Pro позволяет измерять рост человека

Источник материала: Onliner

В флагманских Pro-моделях iPhone 12 появился LiDAR-сканер, который нужен для лучшей работы автофокуса и дополненной реальности. Но заодно оказалось , что сканер позволяет определить рост человека.

Понадобится приложение «Рулетка» (Measure Application) — оно стандартное для iOS. Достаточно запустить его и навести на человека в кадре. После распознавания объекта система автоматически укажет рост от земли до макушки или головного убора.





Сразу же можно сделать фото человека с отображением его роста. Видимо, нас ждет новый TikTok-челлендж.

LiDAR-сканер доступен только на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max , а также iPad Pro последнего поколения.