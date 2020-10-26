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LiDAR в iPhone 12 Pro позволяет измерять рост человека
Источник материала: Onliner
В флагманских
Понадобится приложение «Рулетка» (Measure Application) — оно стандартное для iOS. Достаточно запустить его и навести на человека в кадре. После распознавания объекта система автоматически укажет рост от земли до макушки или головного убора.
Сразу же можно сделать фото человека с отображением его роста. Видимо, нас ждет новый TikTok-челлендж.
LiDAR-сканер доступен только на
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2775 мАч, 1 SIM
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В флагманских Pro-моделях iPhone 12 появился LiDAR-сканер, который нужен для лучшей работы автофокуса и дополненной реальности. Но заодно оказалось, что сканер позволяет...
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