Фитнес-браслеты Xiaomi научатся измерять температуру тела

Источник материала: Onliner В исходном коде приложения Mi Fit обнаружили новые функции — возможность измерять температуру тела. Предполагается, что она будет реализована в браслетах Xiaomi Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4 и Mi Band 5. Кроме того, измерять температуру тела сможет и браслет Amazfit Band 5.

Отдельного датчика измерения температуры тела в устройствах нет, поэтому будет применяться алгоритм, учитывающий изменение пульса пользователя. Считается, что при болезненном состоянии при росте температуры на один градус количество ударов растет на восемь единиц.

Таким образом, новая функция будет реализована за счет программного обновления упоминаемых устройств. Точность такого способа измерения не позволяет ставить диагноз и использовать фитнес-браслет в качестве термометра.