На проспекте Дзержинского перевернулся автомобиль

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на проспекте Дзержинского в Минске, в районе перекрестка с 1-м Извозным переулком, опрокинулся автомобиль. ДТП случилось в утренний час пик, судя по фото, опрокидыванию предшествовало столкновение с другой машиной.

В результате ДТП автомобиль оказался на крыше, завалив разделительное ограждение. Очевидцы сообщают, что водитель жив.

Рядом стоит Toyota, у нее характерные для удара повреждения задней части.

































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