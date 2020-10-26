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На проспекте Дзержинского перевернулся автомобиль

26.10.2020 09:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на проспекте Дзержинского в Минске, в районе перекрестка с 1-м Извозным переулком, опрокинулся автомобиль. ДТП случилось в утренний час пик, судя по фото, опрокидыванию предшествовало столкновение с другой машиной.

В результате ДТП автомобиль оказался на крыше, завалив разделительное ограждение. Очевидцы сообщают, что водитель жив.

Рядом стоит Toyota, у нее характерные для удара повреждения задней части.

На проспекте Дзержинского перевернулся автомобиль
На проспекте Дзержинского перевернулся автомобиль
На проспекте Дзержинского перевернулся автомобиль
На проспекте Дзержинского перевернулся автомобиль
На проспекте Дзержинского перевернулся автомобиль
На проспекте Дзержинского перевернулся автомобиль
На проспекте Дзержинского перевернулся автомобиль
На проспекте Дзержинского перевернулся автомобиль

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром на проспекте Дзержинского в Минске, в районе перекрестка с 1-м Извозным переулком, опрокинулся автомобиль. ДТП случилось в утренний час пик, судя по...
 
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