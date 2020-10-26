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На проспекте Дзержинского перевернулся автомобиль
Источник материала: Onliner
Сегодня утром на проспекте Дзержинского в Минске, в районе перекрестка с 1-м Извозным переулком, опрокинулся автомобиль. ДТП случилось в утренний час пик, судя по фото, опрокидыванию предшествовало столкновение с другой машиной.
В результате ДТП автомобиль оказался на крыше, завалив разделительное ограждение. Очевидцы сообщают, что водитель жив.
Рядом стоит Toyota, у нее характерные для удара повреждения задней части.
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Сегодня утром на проспекте Дзержинского в Минске, в районе перекрестка с 1-м Извозным переулком, опрокинулся автомобиль. ДТП случилось в утренний час пик, судя по...
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