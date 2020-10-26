Закон об органах внутренних дел: принимать меры по защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан

Источник материала: Onliner

Вчера в Минске, как выразились в МВД, «милиция применила спецсредства для предотвращения нападения на сотрудников правоохранительных органов и сдерживания напора протестующих». Леденящие фотографии и видеокадры, сделанные возле Центрального РУВД, стали стремительно распространяться после возвращения мобильного интернета. В общем, самое время напомнить краеугольные нормы закона об органах внутренних дел.

«Органы внутренних дел в целях выполнения возложенных на них задач в пределах своей компетенции обязаны:

обеспечивать общественный порядок, безопасность личности, общества и государства;

принимать необходимые меры по защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, собственности от преступных и иных противоправных посягательств;

осуществлять противодействие экстремизму и борьбу с терроризмом;

принимать меры общей и индивидуальной профилактики преступлений и административных правонарушений, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь;

выявлять и пресекать преступления и административные правонарушения, осуществлять производство по материалам и уголовным делам, вести административный процесс;

принимать и регистрировать поступающие заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях, незамедлительно реагировать на них и вести их учет. Порядок приема, регистрации и учета органами внутренних дел заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях определяется Министерством внутренних дел;

организовывать выезд на место происшествия и обеспечивать участие необходимых специалистов в осмотре места происшествия;

уведомлять прокурора в течение 24 часов о случаях проникновения в жилые помещения и иные законные владения граждан, помещения и иные объекты организаций;

обеспечивать содержание лиц под стражей, а также их охрану и конвоирование в порядке, определяемом Министерством внутренних дел;

обеспечивать безопасность участников уголовного процесса, граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам внутренних дел, их близких, а также безопасность суда при рассмотрении дел в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

обеспечивать в установленном порядке государственную защиту судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и их близких;

разыскивать обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, ответчиков, должников по гражданским и экономическим делам, без вести пропавших и других лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, проводить мероприятия по установлению лиц, совершивших преступления, лиц, подлежащих привлечению к административной ответственности, идентификации неопознанных трупов, установлению личности граждан, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения, или граждан, которые отказываются сообщить о себе сведения, заблудившихся или подкинутых несовершеннолетних, установлению их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей;

вести учет граждан по месту жительства (месту пребывания), выдавать гражданам документы, удостоверяющие их личность, осуществлять контроль за соблюдением законодательства о гражданстве, миграции и регистре населения;

вести централизованный республиканский учет сведений о захороненных умерших (погибших) при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, и неопознанных трупах в порядке, определяемом Министерством внутренних дел;

осуществлять государственный контроль за соблюдением законодательства в области дорожного движения и обеспечения его безопасности, государственную регистрацию и государственный учет транспортных средств, выдачу водительских удостоверений, регулировать дорожное движение;

участвовать в обеспечении режимов чрезвычайного положения и военного положения;

обеспечивать контрольно-пропускной режим на территориях зон эвакуации (отселения), первоочередного отселения и последующего отселения, с которых отселено население;

принимать неотложные меры по спасению граждан, оказанию нуждающимся необходимой помощи, охране имущества, оставшегося без присмотра в результате аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

осуществлять лицензирование (участвовать в осуществлении лицензирования) видов деятельности в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

контролировать соблюдение установленных правил открытия и функционирования объектов, надзор за которыми возложен на органы внутренних дел, осуществлять контроль за оборотом оружия и боеприпасов к нему, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов;

выдавать разрешения на приобретение, хранение, ношение, транспортировку, перевозку, ввоз на территорию Республики Беларусь и вывоз за ее пределы оружия и боеприпасов к нему, на открытие и функционирование стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов, оружейно-ремонтных и штемпельно-граверных мастерских, изымать у организаций и граждан оружие и боеприпасы к нему при нарушении правил их хранения, использования, а также в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

обеспечивать сохранность найденных и сданных в органы внутренних дел документов, вещей, ценностей и другого имущества, принимать меры к их возврату законным владельцам;

проводить обязательную и добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию;

осуществлять превентивный надзор и профилактическое наблюдение за осужденными;

организовывать (осуществлять) исполнение и отбывание наказания и иных мер уголовной ответственности, исполнение меры пресечения в виде заключения под стражу, актов амнистии и помилования;

выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь».