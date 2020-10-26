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Хроника ультиматума: цепи солидарности, забастовки и работа по расписанию

26.10.2020 09:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Понедельник — будто плавное продолжение воскресенья. Сегодня день окончания ультиматума Светланы Тихановской. Учитывая, что основные требования ожидаемо оказались невыполненными, белорусы разделились: одни едут на работу, другие, как они утверждают, на забастовку. Если вы стали свидетелем или участником событий, присылайте информацию в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро.

8:00. Спецтехника возле крупных промышленных предприятий

Вместе с работниками на некоторых крупных предприятиях день начинают силовики — читатели сообщают об автозаках и другом спецтранспорте на «Гродно Азоте», МЗКТ, МАЗе, МТЗ.




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8:15. Пробки в городе

Утренний трафик осложняется. На некоторых дорогах активисты выходят на проезжую часть, чтобы заблокировать движение. Сообщают, что на Притыцкого одна из групп активистов задержана.

Также сообщают, что при ДТП на Востоке сегодня выехали не только ГАИ, но и люди в масках.

8:28. Цепь солидарности на Грушевке

На проспекте Дзержинского выстроилась цепь солидарности с фонариками. Примерно через полчаса была разогнана двумя автобусами силовиков.

Хроника ультиматума: цепи солидарности, забастовки и работа по расписанию

8:35. Забастовка студентов в главном корпусе БГУ

Студенты сообщают, что начали сидеть после начала пары: «По нашим оценкам, уже около 200 человек с факультета. Студентов 3—4-го курса не пускают в университет, так как у них пары начинаются позже, а они хотели поддержать забастовку 1—2-го курса».

Также сообщают о забастовках в БГМУ.

Хроника ультиматума: цепи солидарности, забастовки и работа по расписанию

9:00. Национальная библиотека — сандень

Но это тот случай, когда символ ни при чем. Просто последний понедельник месяца. Так всегда.

Хроника ультиматума: цепи солидарности, забастовки и работа по расписанию

9:05. БЕЛТА дает фотофакт. «Обычное утро понедельника: люди спешат на работу»





9:21. Покрышки на МКАД

Читатели прислали видео, снятое ранним утром. На МКАД неизвестные попытались заблокировать все полосы дороги покрышками. На одной стороне — успели поджечь.

 
Теги: Гродно
 
 
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Понедельник — будто плавное продолжение воскресенья. Сегодня день окончания ультиматума Светланы Тихановской. Учитывая, что основные требования ожидаемо...
 
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