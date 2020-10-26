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Хроника ультиматума: цепи солидарности, забастовки и работа по расписанию
Источник материала: Onliner
Понедельник — будто плавное продолжение воскресенья. Сегодня день окончания ультиматума Светланы Тихановской. Учитывая, что основные
8:00. Спецтехника возле крупных промышленных предприятий
Вместе с работниками на некоторых крупных предприятиях день начинают силовики — читатели сообщают об автозаках и другом спецтранспорте на «Гродно Азоте», МЗКТ, МАЗе, МТЗ.
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8:15. Пробки в городе
Утренний трафик осложняется. На некоторых дорогах активисты выходят на проезжую часть, чтобы заблокировать движение. Сообщают, что на Притыцкого одна из групп активистов задержана.
Также сообщают, что при ДТП на Востоке сегодня выехали не только ГАИ, но и люди в масках.
8:28. Цепь солидарности на Грушевке
На проспекте Дзержинского выстроилась цепь солидарности с фонариками. Примерно через полчаса была разогнана двумя автобусами силовиков.
8:35. Забастовка студентов в главном корпусе БГУ
Студенты сообщают, что начали сидеть после начала пары: «По нашим оценкам, уже около 200 человек с факультета. Студентов 3—4-го курса не пускают в университет, так как у них пары начинаются позже, а они хотели поддержать забастовку 1—2-го курса».
Также сообщают о забастовках в БГМУ.
9:00. Национальная библиотека — сандень
Но это тот случай, когда символ ни при чем. Просто последний понедельник месяца. Так всегда.
9:05. БЕЛТА
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