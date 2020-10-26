Задержания и отказ принять смену. Что сейчас происходит на «ГродноАзоте»

Источник материала: Tut.by

На «Гродно Азоте» в семь утра около проходной предприятия собралось примерно 100 человек. Некоторые работники смены отказывались идти на работу. Туда же приехало два автозака, военные машины для перевозки людей и микроавтобусы с силовиками. По словам очевидцев, были задержания. Сотрудники предприятия говорят, что цеха «Карбамид-4» и «Аммиак 3» не приняли смену.



Фото: предоставлено читателями

С самого утра около новой проходной предприятия начали собираться люди — работники «ГродноАзота» и немногочисленная группа поддержки. Всего — около сотни человек.

Основные события разворачиваются, конечно, по ту сторону проходной. С территории предприятия нам сообщают, что часть работников двух цехов отказываются выходить на работу и не принимают смену.



Фото: предоставлено читателями

К проходной приехали силовики. В какой-то момент начались задержания. По словам очевидцев, было задержано около 10 человек. Часть азотовцев зашли на территорию предприятия, часть уехало домой. На данный момент люди стоят около проходной — но на территории завода. Туда приходили начальник цеха и начальник производственного отдела и просил людей выходить на смену, но рабочие не согласились.



Фото: предоставлено читателями

Также в цех «Аммиак-3», по словам рабочих, приезжало руководство завода, чтобы уговорить всех принять смену.

— Ребята отказались, — говорят рабочие.









Также над предприятием на одной из труб кто-то вывесил бело-красно-белый флаг.

Сейчас около проходной с «внешней стороны» предприятия никого нет. Силовики отъехали на некоторое расстояние от завода. На дорогах очевидцы заметили несколько экипажей ГАИ.





(Будет дополнено).