«Не хочу подражать людям с руками». История Вани, который остался без кистей из-за детской шалости

Источник материала: Tut.by

«А от груди слабо?» — в тренажерном зале слышится смех. Ваня Романенко, в адрес которого улетела шутка, тоже усмехается и ставит свой очередной рекорд: приседает с 90-килограммовой штангой. 17-летний парень вот уже пять лет живет без кистей рук. Полностью освоился с бытовыми вопросами — разве что шнурки по-прежнему не поддаются. HEALTH.TUT.BY рассказывает историю Вани, который не прячет рук и мечтает попасть в параолимпийскую сборную.

«Вижу забинтованную часть руки, а за ней — ничего»

15 сентября 2015 года в агрогородке Самохваловичи (там раньше школьник жил с семьей) 12-летний Ваня пошел поиграть с друзьями в мяч недалеко от дома. Захотелось посмотреть, где еще один приятель, — полез на трансформаторную будку.

— Мой друг поднялся только на перегородку, дальше — не получилось. А я настырный — у меня все вышло. Плохо помню подробности, кажется, ноги сорвались. Видимо, рефлекторно схватился одной рукой за громоотвод, другой — за провод. Через меня пошел ток, по шрамам на руках даже виден его маршрут. Откинуло на несколько метров с этой будки.





Ванины приятели среагировали быстро: один побежал за взрослыми, второй оттащил парня на спине. Подростка отвезли в БСМП.

— Помню только, как мне разрезали обгоревшую байку… Проснулся через несколько недель: на водяном матрасе, под каким-то воздушным одеялом — это все, чтобы уберечь меня от боли из-за ожогов. Они у меня были 1-й, 2-й и 4-й степени. Лицо обуглилось. Лежу и чувствую, что что-то не так: вроде есть рука, но не пошевелить пальцами. Подозвал медсестру, попросил убрать одеяло. Меня пытались заговорить, отвлечь, но я хотел понять, что происходит. Одеяло сняли. Вижу забинтованную часть руки, а за ней — ничего. Была истерика. Плакал. Еще через несколько дней не стало и второй кисти: ее тоже ампутировали из-за травм.

Месяц в реанимации, больше месяца — в общем отделении. Врачи говорили, что шансы на выживание при таких травмах малы. Ваня перенес несколько операций по пересадке кожи. Пришлось разрабатывать ноги: за месяц мышцы атрофировались, места ожогов постоянно напоминали о себе болью под бинтами. Еще более неприятной, по словам парня, была ситуация с морфином.





— Это уже позже родители рассказали, что мне его кололи от боли. И у меня развилась зависимость. Я немного помню, что часто говорил: «Больно!» — чтобы сделали укол. Врачи поначалу велись, а потом они с мамой решили, что будут колоть мне витаминки — это и спасло.

«Чувствую каждый палец, каждую фалангу»

К новой реальности Ваня адаптировался быстро. Но после выписки самой сложной стала встреча с бабушкой.

— Она тогда не видела, со здоровьем были проблемы. Я зашел к ней, сел — и молчу. Она почувствовала, начала плакать. Как женщина старой закалки кричала на меня: «Дурень, зачем ты туда полез?» Провела по руке — а пальчиков, кисти нет.

Вся семья переживала стресс. Ваниной маме — Валентине — понадобилась помощь психотерапевта:

— В больнице со мной тоже как будто что-то случилось… Мне объяснили потом, что это мой мозг заблокировал воспоминания, поэтому тот день до сих пор как в тумане. Восстанавливались вместе, — признается она. — Мы с Ваней всегда разговаривали как со взрослым человеком. Ему сначала было очень тяжело. Один из психологов советовал показывать сыну фильмы о том, как живут люди с инвалидностью. Но мы решили, что это плохой вариант. Показали только Ника Вуйчича, который живет без рук, без ног и не унывает. Мы сына всегда поддерживали, не воспитывали как-то по-особенному, будто у него чего-то нет. Ваня после больницы стал упорно тренироваться писать, папа сделал что-то типа мольберта, чтобы ему было удобнее. Сейчас у него очень красивый почерк.





Несколько месяцев Ваня провел дома: обгоревшие ноги долго заживали. Вскорости научился полностью ухаживать за собой: умываться, переодеваться. Не поддаются до сих пор разве что пуговицы и шнурки.

— Даже ширинку застегнуть можно: из ручки торчит стержень — им подтянул собачку, все застегнулось. На самом деле я чувствую каждый палец, каждую фалангу. Даже бывает, что заусенцы на пальцах появляются.

Сейчас Ваня часто ходит в костюме. Лучше не черного цвета, чтоб не угнетал. Рукава рубашек и пиджаков специально подрезает в ателье.

— Я хожу с открытыми руками, потому что не стесняюсь своего тела. Я полноценный человек, скрывать что-либо неправильно.

— У тебя есть протезы?

— Сначала были белорусско-российские протезы, сейчас — немецкие. Но я в них никуда не хожу: их функционал — согнуть, разогнуть пальцы. Ну и племянника порадовать после фразы: «Ваня, покажи руки». И о глобальном протезировании я не думаю, потому что и сейчас могу все. Получается, на это надо просто потратить кучу денег. Но тактильное ощущение все равно не станет лучше. Да и я не хочу подражать людям с руками.





— Твоя мама говорила, что тебе показали историю Ника Вуйчича. Она на тебя как-то повлияла?

— Я с ним встречался лично, когда он был в Минске. Если честно, это не совсем тот человек, которого ты видишь на выступлениях: он немного другой, более душевный. Меня удивило, что он и плаванием занимается, и на скейтборде может покататься. Как? Это же кусочек тела… Но тогда я подумал: значит, у меня еще больше возможностей.

«Иногда смотрю на себя и думаю: какой я красивый!»

В 18 лет Ваня мечтает прыгнуть с парашютом и полетать на параплане. А пока он серьезно занялся своей физической формой: стал ходить в кроссфит-зал, где тренер бесплатно занимается с ребятами с инвалидностью .





— Я начинал приседать со штангой в 30 кг. Сейчас могу сесть с 90 кг. Выросли мышцы. Иногда смотрю на себя и думаю: какой я красивый! — смеется Ваня. — А потом смотрю: вау, еще и с кубиками!

Физкультуру Ваня полюбил задолго до зала: после больницы он набрал несколько кило, и чтобы вернуться в форму, занимался у себя в комнате. Говорит, лучшим примером был отец, у которого пресс есть в 50 лет.

— Недавно пошел к тренеру по таэквандо, изучаю технику по всей строгости: не тянешь носок — получишь. По натуре у меня есть агрессия, но не оттого, что «инвалид, обижен жизнью» — нет, просто такой характер. Боевое искусство помогает мне эту эмоцию направить в нужное русло.

Если с единоборствами сложится, Ваня мечтал бы попасть в 2024 году на Параолимпийские игры. Но находить время для тренировок нелегко, жизнь у парня насыщенная: в этом году поступил в «БИП — Институт правоведения» на психолога.





— Психологом я решил стать после травмы. В реанимации со мной занималась девушка, которая поддержала, в общем отделении работала другой психолог — и вот с ней вообще не сложилось. Так я осознал: есть психологи, помогающие и вредящие. Понял, что хочу стать первым.

Учиться на платном помогают родители.

— У меня есть 1-я группа инвалидности — это 280 рублей в месяц. Жить на такие деньги и платить за учебу самому невозможно. Но я бы со временем хотел вернуть родителям деньги, сам обеспечивать себя и отказаться от группы: это сковывает. Например, если захочу за границу, нужно сопровождение официального опекуна.





— Как одногруппники к тебе отнеслись?

— Некоторые до знакомства уже видели меня в TikTok — снимался в нескольких роликах. У людей хватает ума не обращать на это внимание. Иногда уже могут и пошутить: мол, меня инопланетяне забирали на исследования.

И к шуточкам, и к внимательным взглядам в общественном транспорте или кафе Ваня привык. Хоть иногда это происходит очень неловко:

— Словив мой взгляд, незнакомцы в ответ отводят, прячут глаза — и это странно. Но без чего люди не могут? Без других людей. Так и у меня: поэтому я очень много общаюсь (особенно в инстаграме ) — в том числе и с теми, кто хочет поговорить о своих проблемах.