ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко поднялась на 11-е место в мировом рейтинге

26.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на одну строчку в мировом рейтинге и сейчас занимает 11-е место. Обновленный рейтинг WTA опубликован 26 октября.

Арина Соболенко поднялась на 11-е место в мировом рейтинге

Накануне Соболенко выиграла турнир в чешской Остраве, обыграв в финале соотечественницу Викторию Азаренко, которая также улучшила свою позицию в мировом рейтинге, переместившись с 14-й на 13-ю строку.

В первой сотне одиночного рейтинга WTA есть еще одна белоруска — Александра Саснович, занимающая 92-е место (93-е на прошлой неделе). Ольга Говорцова занимает 129-е место (130), Вера Лапко — 294 (294).

Всего в мировом рейтинге зачетные очки имеют двадцать белорусских теннисисток.

Первая десятка рейтинга не претерпела изменений. Лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти.

 

Фото WTA

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на одну строчку в мировом рейтинге и сейчас занимает 11-е место. Обновленный рейтинг WTA опубликован 26 октября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Два пенсионера погибли в огне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика