Арина Соболенко поднялась на 11-е место в мировом рейтинге

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на одну строчку в мировом рейтинге и сейчас занимает 11-е место. Обновленный рейтинг WTA опубликован 26 октября.





Накануне Соболенко выиграла турнир в чешской Остраве, обыграв в финале соотечественницу Викторию Азаренко, которая также улучшила свою позицию в мировом рейтинге, переместившись с 14-й на 13-ю строку.

В первой сотне одиночного рейтинга WTA есть еще одна белоруска — Александра Саснович, занимающая 92-е место (93-е на прошлой неделе). Ольга Говорцова занимает 129-е место (130), Вера Лапко — 294 (294).

Всего в мировом рейтинге зачетные очки имеют двадцать белорусских теннисисток.

Первая десятка рейтинга не претерпела изменений. Лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти.

Фото WTA