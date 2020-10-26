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Арина Соболенко поднялась на 11-е место в мировом рейтинге
Источник материала: Навiны
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на одну строчку в мировом рейтинге и сейчас занимает 11-е место. Обновленный рейтинг WTA опубликован 26 октября.
Накануне Соболенко выиграла турнир в чешской Остраве,
В первой сотне одиночного рейтинга WTA есть еще одна белоруска — Александра Саснович, занимающая 92-е место (93-е на прошлой неделе). Ольга Говорцова занимает 129-е место (130), Вера Лапко — 294 (294).
Всего в мировом рейтинге зачетные очки имеют двадцать белорусских теннисисток.
Первая десятка рейтинга не претерпела изменений. Лидирует по-прежнему австралийка Эшли Барти.
Фото WTA
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на одну строчку в мировом рейтинге и сейчас занимает 11-е место. Обновленный рейтинг WTA опубликован 26 октября.
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