Два пенсионера погибли в огне

За минувшие дежурные сутки огонь унес жизни двух пенсионеров.





Как сообщили в МЧС, беда постучалась в дома в Рогачеве (погиб 62-летний мужчина) и в деревне Ослевка Белыничского района (погиб 69-летний пенсионер).

Всего, по данным ведомства с начала года на территории страны произошло 4934 пожара (за аналогичный период прошлого года — 5019), на которых погибли 475 человек (350).