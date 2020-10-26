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Два пенсионера погибли в огне

26.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За минувшие дежурные сутки огонь унес жизни двух пенсионеров.

Два пенсионера погибли в огне

Как сообщили в МЧС, беда постучалась в дома в Рогачеве (погиб 62-летний мужчина) и в деревне Ослевка Белыничского района (погиб 69-летний пенсионер).

Всего, по данным ведомства с начала года на территории страны произошло 4934 пожара (за аналогичный период прошлого года — 5019), на которых погибли 475 человек (350).

 
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За минувшие дежурные сутки огонь унес жизни двух пенсионеров.
 
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