|
Два пенсионера погибли в огне
Источник материала: Навiны
За минувшие дежурные сутки огонь унес жизни двух пенсионеров.
Как сообщили в МЧС, беда постучалась в дома в Рогачеве (погиб 62-летний мужчина) и в деревне Ослевка Белыничского района (погиб 69-летний пенсионер).
Всего, по данным ведомства с начала года на территории страны произошло 4934 пожара (за аналогичный период прошлого года — 5019), на которых погибли 475 человек (350).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшие дежурные сутки огонь унес жизни двух пенсионеров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)