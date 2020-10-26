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Латушко: если вы не бастуете — вы спонсируете режим

26.10.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Забастовка госсектора — это удар по карману и позиции Лукашенко, а забастовка частных фирм — это форма солидарности, единства с заводчанами, что придаст забастовке поистине национальный статус. Об этом в своем телеграм-канале написал член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Латушко: если вы не бастуете — вы спонсируете режим

Он считает, что бюджетникам и работникам госпредприятий «сложнее всего», так как им приходится «пойти против системы». В этой связи тем, кто не связан трудовыми обязательствами с государством, необходимо показать заводчанам, что они не одни, что их поддерживают.

«Нет незначительных шагов, нет незаметных поступков. Мы все белорусы объединены общей целью, мы должны чувствовать плечо соседа, родственника, незнакомого на улице, каждого белоруса. Поймите, плачевное состояние экономики не позволит развиваться ни частному сектору, ни государственному. Бюджет пустеет, долги растут, Лукашенко выводит деньги за границу», — заявил представитель КС.

Латушко считает, что «забастовка — реальный способ всё изменить».

«Работники и собственники частных предприятий, предприниматели и бюджетники — мы все и есть общество. Мы все и есть государство. Присоединяйтесь к забастовке, выходите из офисов в 10 утра сегодня и до победы!» — призвал член президиума.

 
 
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Забастовка госсектора — это удар по карману и позиции Лукашенко, а забастовка частных фирм — это форма солидарности, единства с заводчанами, что придаст...
 
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