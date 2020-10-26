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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении третьего перемирия
Источник материала: АФН
Азербайджан нарушил режим прекращения огня, который вступил в силу с 8:00 по местному времени, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Азербайджанская сторона в 8:45 открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха», — говорится в заявлении Степанян.
Позже новостное издание NewsLine сообщило, что второй обстрел со стороны Азербайджана был зафиксирован в 9:10 по местному времени. На этот раз говорилось о пяти артиллерийских снарядах, выпущенных на юго-восточном направлении.
Ранее утром 26 октября Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня. Согласно заявлению азербайджанских ВС, армянские военные обстреляли позиции в Тертерском районе и селе Сафьян. В Ереване эти обвинения назвали дезинформацией, сделанной «для дальнейших провокаций», передает РБК.
О новом перемирии стороны договорились 25 октября в Вашингтоне при поддержке Госдепартамента США. Главы МИД двух стран Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов вели переговоры на протяжении всех выходных.
Это уже третьи договоренности о перемирии, которые были сорваны в октябре. Ранее стороны соглашались прекратить обстрелы и начать обмен пленными 10 и 17 октября при посредничестве Москвы.
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Азербайджан нарушил режим прекращения огня, который вступил в силу с 8:00 по местному времени, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
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