ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении третьего перемирия

26.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Азербайджан нарушил режим прекращения огня, который вступил в силу с 8:00 по местному времени, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Азербайджанская сторона в 8:45 открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха», — говорится в заявлении Степанян.

Позже новостное издание NewsLine сообщило, что второй обстрел со стороны Азербайджана был зафиксирован в 9:10 по местному времени. На этот раз говорилось о пяти артиллерийских снарядах, выпущенных на юго-восточном направлении.

Ранее утром 26 октября Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня. Согласно заявлению азербайджанских ВС, армянские военные обстреляли позиции в Тертерском районе и селе Сафьян. В Ереване эти обвинения назвали дезинформацией, сделанной «для дальнейших провокаций», передает РБК.

О новом перемирии стороны договорились 25 октября в Вашингтоне при поддержке Госдепартамента США. Главы МИД двух стран Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов вели переговоры на протяжении всех выходных.

Это уже третьи договоренности о перемирии, которые были сорваны в октябре. Ранее стороны соглашались прекратить обстрелы и начать обмен пленными 10 и 17 октября при посредничестве Москвы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Азербайджан нарушил режим прекращения огня, который вступил в силу с 8:00 по местному времени, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
 
Новости дня
Новости разные
 
В БГУИР также бунтуют студенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика