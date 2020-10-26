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Белнефтехим опровергает информацию о забастовке на "Гродно Азоте"

26.10.2020 10:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Концерн «Белнефтехим» опровергает сообщения телеграм-каналов о на але забастовке на ОАО «Гродно-Азот».

"Завод работает, техпроцессы — в штатном режиме. Забастовки нет. Информация в Telegram-каналах не подтверждается", - заявил сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

По его словам, утром "группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену".

"Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения", - утверждает Тищенко.

 
Теги: Гродно
 
 
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Концерн «Белнефтехим» опровергает сообщения телеграм-каналов о начале забастовки на ОАО «Гродно-Азот».
 
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