Источник материала: АФН

Концерн «Белнефтехим» опровергает сообщения телеграм-каналов о на але забастовке на ОАО «Гродно-Азот».

"Завод работает, техпроцессы — в штатном режиме. Забастовки нет. Информация в Telegram-каналах не подтверждается", - заявил сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

По его словам, утром "группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену".

"Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения", - утверждает Тищенко.