|
На Беларуськалии официально бастуют 36 человек
Источник материала: Партизан
Шахтеров удалось запугать?
"Власти сильно испугались, возле каждой проходной дежурят милицейские бусы", - об этом
По его словам, 26 октября к открытой забастовке на предприятии присоединились еще три шахтера, сейчас бастует 36 человек.
"Но настроения еще у многих такие, что нужно присоединяться. Чувствуется большое давление со стороны администрации. Вышел приказ, чтобы дежурили специальные группы и если кто-то задержится в шахте, чтобы сразу его поднимали на поверхность», - добавил Александр Курбан.
Шахтер не исключил, что в конце дня пройдет собрание работников предприятия с обсуждением ситуации и планов о забастовке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шахтеров удалось запугать?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)