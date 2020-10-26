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В Минске начинается закрытый суд над журналистом Владимиром Чуденцовым

26.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

26 октября в Минске начинается закрытый суд над журналистом Владимиром Чуденцовым. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — "незаконное перемещение через границу наркотических средств" и "изготовление и распространение порно".


Владимир Чуденцов​

Дело рассматривает суд Заводского района столицы, сообщает "Наша нива".

Чуденцов был задержан 21 ноября 2019 года на белорусско-польской границе, когда ехал в Варшаву. Было заявлено, что во время таможенного контроля в его вещах нашли пакет с наркотическим веществом (Чуденцов заявил, что его ему подбросили). В начале 2020 года СК сообщал о новом уголовном деле, возбужденном по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".

Владимир Чуденцов занимается журналистикой с 1990-х годов. Сначала это была провластная пропаганда, но со временем он прекратил сотрудничество с государственными СМИ, даже сменил фамилию, начал работать с негосударственными медиа. Позже основал сайт by24.org.
 
Теги: Минск
 
 
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26 октября в Минске начинается закрытый суд над журналистом Владимиром Чуденцовым. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — "незаконное перемещение через...
 
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