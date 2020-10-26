Отец и адвокат политзаключенного Шклярова опровергли информацию о его вылете в Киев

Версию о вылете опроверг и адвокат Шклярова Антон Гашинский.

"Виталий в Минске, все нормально, он находится со своей матерью. У его матери завтра ( уже сегодня - Прим.) утром облучение. Виталий планирует поехать завтра с нею. Какие вертолеты, о чем вы говорите? Он законопослушный гражданин, он под подпиской о невыезде. Никаких бумаг в отношении него - о прекращении уголовного преследования - мы не видели", - сказал Гашинский