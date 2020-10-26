Доллар дорожает впервые за 10 суток. Остальные тоже растут к белорусскому рублю

Источник материала: Onliner

Старожилы, которые видели растущий доллар, утверждают, что в последний раз это было 15 октября. С тех пор белорусский рубль понемножечку дорожал к американской валюте. И ничто не могло столкнуть его с этого стабильного курса. Посмотрим, что произойдет на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня.

Доллара начал утро с символического роста при неторопливой динамике: уже набрал 0,03 копейки. Курс пока — 2,5402.

Евро долго не мог встать, но наконец решился — плюс 0,26 копейки. Торгуется по 3,0055.

Российский рубль прибавил 0,08 копейки, его сотня утром стоит 3,322.

В пятницу доллар подешевел на 0,61 копейки и стоил 2,5499 рубля. Евро потерял 1,44 копейки, его цена — 3,0029. У российского рубля был плюс 1,78 копейки, сотня стоила 3,3212 белорусского.