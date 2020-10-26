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Доллар дорожает впервые за 10 суток. Остальные тоже растут к белорусскому рублю
Источник материала: Onliner
Старожилы, которые видели растущий доллар, утверждают, что в последний раз это было 15 октября. С тех пор белорусский рубль понемножечку дорожал к американской валюте. И ничто не могло столкнуть его с этого стабильного курса. Посмотрим, что произойдет на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня.
Доллара начал утро с символического роста при неторопливой динамике: уже набрал 0,03 копейки. Курс пока — 2,5402.
Евро долго не мог встать, но наконец решился — плюс 0,26 копейки. Торгуется по 3,0055.
Российский рубль прибавил 0,08 копейки, его сотня утром стоит 3,322.
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Старожилы, которые видели растущий доллар, утверждают, что в последний раз это было 15 октября. С тех пор белорусский рубль понемножечку дорожал к американской...
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