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Водитель BMW выехал на встречную и столкнулся с Citroen: в этой машине погибли два человека

26.10.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в воскресенье, 25 октября, в Дятловском районе. Столкнулись автомобили BMW и Citroen, которые двигались во встречных направлениях, в результате погибли два человека.

Авария произошла около 17:00 на автодороге М11 (граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень).

— По предварительной информации, гражданин России 1989 года рождения, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen, — рассказали в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что в результате ДТП в Citroen погибли водитель и пассажирка. Водитель BMW доставлен в реанимацию.

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В МВД сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в воскресенье, 25 октября, в Дятловском районе. Столкнулись автомобили BMW и Citroen, которые...
 
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