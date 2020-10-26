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Водитель BMW выехал на встречную и столкнулся с Citroen: в этой машине погибли два человека
Источник материала: Onliner
В МВД сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в воскресенье, 25 октября, в Дятловском районе. Столкнулись автомобили BMW и Citroen, которые двигались во встречных направлениях, в результате погибли два человека.
Авария произошла около 17:00 на автодороге М11 (граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень).
— По предварительной информации, гражданин России 1989 года рождения, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen, — рассказали в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что в результате ДТП в Citroen погибли водитель и пассажирка. Водитель BMW доставлен в реанимацию.
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В МВД сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в воскресенье, 25 октября, в Дятловском районе. Столкнулись автомобили BMW и Citroen, которые...
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