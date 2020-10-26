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В России запатентовали квадрокоптер, получающий энергию от лазерного луча из космоса

26.10.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала квадрокоптер, который сможет получать энергию от лазерного луча. Источник энергии и излучатель может находиться на земле, в воздухе или в космосе, сообщает ТАСС. Квадрокоптер может применяться в разное время суток, в отличие от конструкций, которые преобразуют солнечную энергию.

Считается, что такой квадрокоптер может применяться в ситуациях, где не нужны высокие скорости полета, но требуется длительное нахождение над объектом исследования.

«В процессе летной эксплуатации квадрокоптера одновременно с преобразованием электромагнитной энергии лазерного пучка в электроэнергию идет также процесс теплообмена», — говорится в документе. В результате одна часть тепла уходит в воздушное пространство, другая распределяется по поверхности, попадая на затененные поверхности корпуса. «В результате обеспечивается более равномерное распределение температуры по пластинам», — дается пояснение в патенте.

Квадрокоптер может применяться в различных сферах деятельности — наблюдении, для перевозки грузов, сбора информации с помощью датчиков и сенсоров и так далее.

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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала квадрокоптер, который сможет получать энергию от лазерного луча. Источник энергии и излучатель может...
 
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