В России запатентовали квадрокоптер, получающий энергию от лазерного луча из космоса

Источник материала: Onliner

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала квадрокоптер, который сможет получать энергию от лазерного луча. Источник энергии и излучатель может находиться на земле, в воздухе или в космосе, сообщает ТАСС. Квадрокоптер может применяться в разное время суток, в отличие от конструкций, которые преобразуют солнечную энергию.

Считается, что такой квадрокоптер может применяться в ситуациях, где не нужны высокие скорости полета, но требуется длительное нахождение над объектом исследования.

«В процессе летной эксплуатации квадрокоптера одновременно с преобразованием электромагнитной энергии лазерного пучка в электроэнергию идет также процесс теплообмена», — говорится в документе. В результате одна часть тепла уходит в воздушное пространство, другая распределяется по поверхности, попадая на затененные поверхности корпуса. «В результате обеспечивается более равномерное распределение температуры по пластинам», — дается пояснение в патенте.

Квадрокоптер может применяться в различных сферах деятельности — наблюдении, для перевозки грузов, сбора информации с помощью датчиков и сенсоров и так далее.