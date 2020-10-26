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Утро после разгона. Выбитые окна, резиновые пули и растоптанные цветы

26.10.2020 10:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Минске прошел, пожалуй, самый масштабный воскресный митинг с начала осени. Несмотря на отключение интернета и закрытие 12 станций метро, море людей прошло по улицам и проспектам Минска. Но когда начали расходиться по домам, силовики внезапно устроили жесткий разгон. Все случилось на Орловской улице. По версии ГУВД, спровоцировали милицию протестующие, которые бросали камни и занимались бесчинствами. Так или иначе, в сети обсуждают другие факты, запечатленные на видео: как убегающих людей закидывают светошумовыми гранатами, как силовики врываются в квартиру, где прятались протестующие, и, размахивая дубинками, задерживают мужчин. А так выглядела Орловская улица наутро после брутального разгона.

На Орловской, 62 разбили окна учебного класса ГУ «Центр дополнительного образования „Контакт“». О случившемся в центре узнали от Onliner:

— Без комментариев пока. Сейчас вызову заведующего отделом, буду разбираться, — сказала директор ЦДО «Контакт».





На Орловской, 53 повреждена стена здания. Рядом лежит резиновая пуля.

Утро после разгона. Выбитые окна, резиновые пули и растоптанные цветы
Утро после разгона. Выбитые окна, резиновые пули и растоптанные цветы

Возле остановки общественного транспорта — растоптанные цветы.

Утро после разгона. Выбитые окна, резиновые пули и растоптанные цветы
Утро после разгона. Выбитые окна, резиновые пули и растоптанные цветы
Утро после разгона. Выбитые окна, резиновые пули и растоптанные цветы

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске прошел, пожалуй, самый масштабный воскресный митинг с начала осени. Несмотря на отключение интернета и закрытие 12 станций метро, море людей прошло по...
 
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