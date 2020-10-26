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Утро после разгона. Выбитые окна, резиновые пули и растоптанные цветы
Источник материала: Onliner
Вчера в Минске прошел, пожалуй, самый масштабный воскресный митинг с начала осени. Несмотря на отключение интернета и закрытие 12 станций метро, море людей прошло по улицам и проспектам Минска. Но когда начали расходиться по домам, силовики внезапно устроили жесткий разгон. Все случилось на Орловской улице. По
На Орловской, 62 разбили окна учебного класса ГУ «Центр дополнительного образования „Контакт“». О случившемся в центре узнали от Onliner:
— Без комментариев пока. Сейчас вызову заведующего отделом, буду разбираться, — сказала директор ЦДО «Контакт».
На Орловской, 53 повреждена стена здания. Рядом лежит резиновая пуля.
Возле остановки общественного транспорта — растоптанные цветы.
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Вчера в Минске прошел, пожалуй, самый масштабный воскресный митинг с начала осени. Несмотря на отключение интернета и закрытие 12 станций метро, море людей прошло по...
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