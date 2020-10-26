В Лиде «заминировали» два супермаркета

Накануне днем в Лиде были «заминированы» два супермаркета.





Как сообщили в МЧС, днем поступило сообщение о минировании магазинов торговых сетей «Евроопт» и «Евроторг».

Отмечается, что прибывшими сотрудниками милиции из зданий были эвакуированы 200 и 15 человек соответственно.

«После проведенных обследований взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметили в МЧС.