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В Лиде «заминировали» два супермаркета

26.10.2020 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне днем в Лиде были «заминированы» два супермаркета.

В Лиде «заминировали» два супермаркета

Как сообщили в МЧС, днем поступило сообщение о минировании магазинов торговых сетей «Евроопт» и «Евроторг».

Отмечается, что прибывшими сотрудниками милиции из зданий были эвакуированы 200 и 15 человек соответственно.

«После проведенных обследований взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметили в МЧС.

 
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Накануне днем в Лиде были «заминированы» два супермаркета.
 
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