|
В Лиде «заминировали» два супермаркета
Источник материала: Навiны
Накануне днем в Лиде были «заминированы» два супермаркета.
Как сообщили в МЧС, днем поступило сообщение о минировании магазинов торговых сетей «Евроопт» и «Евроторг».
Отмечается, что прибывшими сотрудниками милиции из зданий были эвакуированы 200 и 15 человек соответственно.
«После проведенных обследований взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметили в МЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне днем в Лиде были «заминированы» два супермаркета.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)