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Работники Минского электротехнического завода начали забастовку

26.10.2020 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работники Минского электротехнического завода 26 октября начали забастовку, сообщил БелаПАН сообщил ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.

Работники Минского электротехнического завода начали забастовку

«Хотя меня отправили в отпуск, но мне сообщают сотрудники, что не работают все цеха, кроме 10-го и 11-го. Завод практически остановился: не работают 6-й, 9-й и 16-й цеха — заготовительные, которые дают работу остальным», — рассказал Чичмарев.

Ранее генеральный директор Минского электротехнического завода им. Козлова Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии.

Работники Минского электротехнического завода имени Козлова после выборов провели митинги, в ходе которых заявили о несогласии с объявленными властями результатами и потребовали прекратить насилие силовиков в отношении граждан.

 

 
 
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Работники Минского электротехнического завода 26 октября начали забастовку, сообщил БелаПАН сообщил ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.
 
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