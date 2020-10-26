Работники Минского электротехнического завода начали забастовку

Работники Минского электротехнического завода 26 октября начали забастовку, сообщил БелаПАН сообщил ведущий инженер предприятия Виталий Чичмарев.





«Хотя меня отправили в отпуск, но мне сообщают сотрудники, что не работают все цеха, кроме 10-го и 11-го. Завод практически остановился: не работают 6-й, 9-й и 16-й цеха — заготовительные, которые дают работу остальным», — рассказал Чичмарев.

Ранее генеральный директор Минского электротехнического завода им. Козлова Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии.

Работники Минского электротехнического завода имени Козлова после выборов провели митинги, в ходе которых заявили о несогласии с объявленными властями результатами и потребовали прекратить насилие силовиков в отношении граждан.