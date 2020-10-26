ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фалафель, мюсли и другие: продукты из-за которых вы набираете вес

26.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждый хоть раз в жизни сталкивался с проблемой в похудении и неожиданной остановке на пути к идеальному весу. Здоровое питание, отказ от сахара и любимых тортиков - лучшее решение, но даже с подобными ограничениями, вес частенько остается на месте, а иногда и вовсе начинает расти. Зачастую причина такого скачка может заключаться в лже-диетических продуктах, которые не несут никакой пользы и негативно влияют на здоровье и внешний вид. Так что же входит в подборку неполезных "полезностей" - ищите в подборке Sputnik.

© Pixabay
Как питаться осенью без вреда для здоровья и фигуры?

Заправки и соусы

Калорийность самого простого салата из зелени может возрасти при добавлении заправки. Вот почему многие пытаются найти альтернативу майонезу и выбирают соусы с низкой калорийностью. Стоит знать, что подобные "дрессинги" состоят из низкокачественного жира и усилителей вкуса, вызывая привыкание и нанося вред вашему здоровью. К тому же, они провоцируют чувство голода.

Батончики мюсли и хлопья

Упаковка быстрых завтраков с надписью "фитнес и здоровье" так и манит вас попробовать что-то новенькое? Не стоит обольщаться, помимо пречисленных злаков, орехов и сухофруктов, в составе окажется огромное количество вредных сахаров, консервантов, красителей и пальмового масла - главных вредителей для здоровья и идеальной фигуры.

Органический фастфуд

Многие уверены в том, что органическая еда вроде фалафеля, "правильного" картофеля и прочих радостей вегатерианцев отменяет понятие "нездоровой пищи". Но правда в том, что такая еда хоть и изготавливается без использования искусственных добавок, все еще остается фаст-фудом и является довольно калорийной пищей.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Питательная подборка продуктов, которые только маскируются под диетические, но на самом деле являются врагами фигуры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белагропромбанк завершил технические работы. Отделения снова открылись
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика