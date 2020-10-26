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Фалафель, мюсли и другие: продукты из-за которых вы набираете вес
26.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Каждый хоть раз в жизни сталкивался с проблемой в похудении и неожиданной остановке на пути к идеальному весу. Здоровое питание, отказ от сахара и любимых тортиков - лучшее решение, но даже с подобными ограничениями,
Заправки и соусы
Калорийность самого простого салата из зелени может возрасти при добавлении заправки. Вот почему многие пытаются найти альтернативу майонезу и выбирают соусы с низкой калорийностью. Стоит знать, что подобные "дрессинги" состоят из низкокачественного жира и усилителей вкуса, вызывая привыкание и нанося вред вашему здоровью. К тому же, они провоцируют чувство голода.
Батончики мюсли и хлопья
Упаковка быстрых завтраков с надписью "фитнес и здоровье" так и манит вас попробовать что-то новенькое? Не стоит обольщаться, помимо пречисленных злаков, орехов и сухофруктов, в составе окажется огромное количество вредных сахаров, консервантов, красителей и пальмового масла - главных вредителей для здоровья и идеальной фигуры.
Органический фастфуд
Многие уверены в том, что органическая еда вроде фалафеля, "правильного" картофеля и прочих радостей вегатерианцев отменяет понятие "нездоровой пищи". Но правда в том, что такая еда хоть и изготавливается без использования искусственных добавок, все еще остается фаст-фудом и является довольно калорийной пищей.
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Питательная подборка продуктов, которые только маскируются под диетические, но на самом деле являются врагами фигуры.
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