ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белагропромбанк завершил технические работы. Отделения снова открылись

26.10.2020 10:59 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Сообщаем о том, что запланированные ранее на 26 октября технические работы по обновлению программного обеспечения завершились досрочно, и все подразделения банка работают с физическими лицами в стандартном режиме» говорится в сообщении банка.

Белагропромбанк является одним из системообразующих банков страны. Собственный капитал и уставный фонд составляют 37,8% и 44,1% в сумме от всей банковской системы страны. В нем обслуживаются около 1,7 млн физлиц и более 30 тыс. компаний.

Что в итоге?

Напомним, 26 октября в Беларуси начали забастовку рабочие ряда предприятий: МЗКТ, МАЗ, Гродно Азот и другие.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отделения Белагропромбанка снова заработали в прежнем режиме. Ранее на сайте банка было размещено объявление о проведении технических работ, из-за которых 26...
 
Новости дня
Новости разные
 
Утро после разгона. Выбитые окна, резиновые пули и растоптанные цветы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика