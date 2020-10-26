Белагропромбанк завершил технические работы. Отделения снова открылись

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Сообщаем о том, что запланированные ранее на 26 октября технические работы по обновлению программного обеспечения завершились досрочно, и все подразделения банка работают с физическими лицами в стандартном режиме» – говорится в сообщении банка.

Белагропромбанк является одним из системообразующих банков страны. Собственный капитал и уставный фонд составляют 37,8% и 44,1% в сумме от всей банковской системы страны. В нем обслуживаются около 1,7 млн физлиц и более 30 тыс. компаний.

Что в итоге?

Напомним, 26 октября в Беларуси начали забастовку рабочие ряда предприятий: МЗКТ, МАЗ, Гродно Азот и другие.