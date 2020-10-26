|
Белагропромбанк завершил технические работы. Отделения снова открылись
Источник материала: Myfin
«Сообщаем о том, что запланированные ранее на 26 октября технические работы по обновлению программного обеспечения завершились досрочно, и все подразделения банка работают с физическими лицами в стандартном режиме» – говорится в сообщении банка.
Белагропромбанк является одним из системообразующих банков страны. Собственный капитал и уставный фонд составляют 37,8% и 44,1% в сумме от всей банковской системы страны. В нем обслуживаются около 1,7 млн физлиц и более 30 тыс. компаний.
Что в итоге?
Напомним, 26 октября в Беларуси начали забастовку рабочие ряда предприятий: МЗКТ, МАЗ, Гродно Азот и другие.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отделения Белагропромбанка снова заработали в прежнем режиме. Ранее на сайте банка было размещено объявление о проведении технических работ, из-за которых 26...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)