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О чем может говорить плохое состояние зубов и десен? Собираем вопросы для стоматолога и ортодонта
Источник материала: Tut.by
Состояние зубов влияет на здоровье всего организма, а прикус — на качество жизни, поэтому так важно вовремя консультироваться у специалистов. Задайте ваши вопросы стоматологу и ортодонту и получите ответы онлайн.
О каких заболеваниях в организме может говорить плохое состояние зубов и десен? Как предотвратить налет на зубах и зубной камень? Как правильно ухаживать за полостью рта при стоматите? В чем причина частого кариеса? Что выбрать: брекеты или пластины? Как происходит исправление прикуса и влияет ли это на форму лица?
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Состояние зубов влияет на здоровье всего организма, а прикус - на качество жизни, поэтому так важно вовремя консультироваться у специалистов. Задайте ваши вопросы...
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