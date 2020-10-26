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О чем может говорить плохое состояние зубов и десен? Собираем вопросы для стоматолога и ортодонта

26.10.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Состояние зубов влияет на здоровье всего организма, а прикус — на качество жизни, поэтому так важно вовремя консультироваться у специалистов. Задайте ваши вопросы стоматологу и ортодонту и получите ответы онлайн.


Фото: Marek Studzinski, unsplash.com

О каких заболеваниях в организме может говорить плохое состояние зубов и десен? Как предотвратить налет на зубах и зубной камень? Как правильно ухаживать за полостью рта при стоматите? В чем причина частого кариеса? Что выбрать: брекеты или пластины? Как происходит исправление прикуса и влияет ли это на форму лица?

На ваши вопросы ответят:

  • заведующий кафедрой ортодонтии БГМУ Игорь Токаревич;
  • заведующий кафедрой общей стоматологии БГМУ Николай Полонейчик.

Собираем вопросы на почту info@24health.by до 12.00 27 октября. Ответы будут опубликованы на порталах TUT.BY и «Здоровые люди» 31 октября.

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Состояние зубов влияет на здоровье всего организма, а прикус - на качество жизни, поэтому так важно вовремя консультироваться у специалистов. Задайте ваши вопросы...
 
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