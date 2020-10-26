|
В Белыничском районе VW сбил лося: погибла пассажирка
Источник материала: Tut.by
В Белыничском районе поздно вечером 25 октября Volkswagen сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. Погибла пассажирка авто,
Авария произошла на трассе Минск — Могилев около 23.00. За рулем Volkswagen был 24-летний житель агрогородка Вендорож.
Когда машина врезалась во внезапно выбежавшего на дорогу лося, 24-летняя пассажирка, которая ехала на переднем сиденье VW, получила смертельную травму.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное внезапно выбежало на трассу Минск - Могилев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)