В Белыничском районе VW сбил лося: погибла пассажирка

Источник материала: Tut.by

В Белыничском районе поздно вечером 25 октября Volkswagen сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. Погибла пассажирка авто, сообщает МВД.





Авария произошла на трассе Минск — Могилев около 23.00. За рулем Volkswagen был 24-летний житель агрогородка Вендорож.

Когда машина врезалась во внезапно выбежавшего на дорогу лося, 24-летняя пассажирка, которая ехала на переднем сиденье VW, получила смертельную травму.