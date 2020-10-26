ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В стране происходит полный ******». Олег ЛСП - о ситуации в Беларуси

26.10.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский рэпер Олег Савченко (ЛСП) дал большое интервью изданию Meduza. В нем музыкант, помимо прочего, рассказал о том, чем занимался 9 августа и что, по его мнению, сейчас происходит в Беларуси.


Фото: instagram.com/archivelsp

Журналист уточнил у Олега, где он был 9 августа и как узнал о том, что происходит в стране. Рэпер рассказал, что поехал голосовать в свой родной город — Витебск.

— Стараюсь раз в месяц-полтора приезжать к родне, потому что это мои корни и семья. Думал приехать на пару дней, а потом поехать назад в Минск по альбомам рулить — месяц еще оставался до релиза, нужно было отслушивать мастера и так далее. Я приехал, проголосовал, встретил возле участка каких-то молодых людей, пожал им там руки. В час дня интернет перестал работать.

Потусил с батей, прогулялся со старым корешем по городу и поехал без интернета в область, к родителям. Приехал домой — ну и там все понеслось уже вечером.

У меня сохранились где-то заметки, лучшего способа это зафиксировать не знаю; я так лучше вижу и формулирую. В момент, когда критическая масса эмоций перешла черту и я понял, что не могу просто сохранять эти заметки на диске, я написал пост, в котором попытался совместить мысли и чувства по поводу всего происходящего, послать в пространство светлую волну в том виде, в каком я могу и умею это делать. После этого я вернулся назад в столицу, когда был тот самый большой воскресный день, и вышло очень много людей.

— Из поста при этом все равно не была ясна твоя позиция.

— Смотри, я, может быть, что-то понимаю лучше некоторых или более образован, чем кто-то другой, но все равно не вижу, почему мое мнение должно иметь какой-то большой вес. Все, что я могу сказать с уверенностью — в стране происходит полный ****** [кошмар], пострадало огромное количество хороших людей, преимущественно невиновных, и все идет к тому, что число прямых или косвенных жертв будет только расти. Я не разбираюсь в политике настолько, чтобы занимать сторону конкретных сил и уж тем более что-то предлагать <…>.

Я почему от рэпа дистанцировался? Потому что мне не было близко и интересно вот это вот копание, выяснение [отношений] и взаимодействия постоянные, основанные, как правило, на довольно низменных мотивах и алгоритмах. И политика мне тоже не особо близка. Если вы спросите меня про политическую ситуацию в Беларуси, я скажу: ***** [черт], спросите Артема Шрайбмана, например. Вот его я могу послушать. Если про Россию, я скажу: спросите Екатерину Шульман. ***** [Нафиг] вам мое мнение, мнение чувака, который с утра попил чай под Валерия Соловья, в обед послушал подкаст «Что случилось?», вечером послушал Артема Шрайбмана, в перерыве между этим для объективности включил белорусский телевизор и ***** [офигел], а на выходные приехал к бабушке, включил Соловьева и ****** [офигел] вдвойне? Я могу что-то предполагать, у меня есть какие-то соображения, но это будет в большей степени пережеванная информация от тех людей, которых я перечислил сейчас, поэтому не вижу смысла пытаться строить из себя политолога. Это не моя поляна.

Если бы я мог так же размашисто и живописно проходиться по повестке, как, например, не побоюсь этого слова, легендарный белорус Сергей Михалок — только этим бы и занимался. Но до такого погружения в дискурс мне еще далеко, так что пока могу только наблюдать, «как папа вешает картину», и молча конспектировать.

Прочитать полное интервью можно тут.

Напомним, что в конце этого года ЛСП планирует провести в Минске концерт. На нем музыканты презентуют новый альбом (а то и два).

Концерт ЛСП в Минске

Когда: 4 декабря, 19.00
Где: Falcon Club
Сколько: 60 рублей

Купить билет

Читайте также
Олег ЛСП стал новым гостем «Вечернего Урганта»
Звезда «Шчучыншчыны» снялась в новом клипе Виталия Артиста. Смотрим!

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рэпер Олег Савченко (ЛСП) дал большое интервью изданию Meduza. В нем музыкант, помимо прочего, рассказал о том, чем занимался 9 августа и что, по его мнению,...
 
Новости дня
Новости разные
 
После ареста 15 суток и штрафа 30 базовых ее снова задержали. Монолог Елены Гнаук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика