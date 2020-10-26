«В стране происходит полный ******». Олег ЛСП - о ситуации в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Белорусский рэпер Олег Савченко (ЛСП) дал большое интервью изданию Meduza. В нем музыкант, помимо прочего, рассказал о том, чем занимался 9 августа и что, по его мнению, сейчас происходит в Беларуси.



Фото: instagram.com/archivelsp

Журналист уточнил у Олега, где он был 9 августа и как узнал о том, что происходит в стране. Рэпер рассказал, что поехал голосовать в свой родной город — Витебск.

— Стараюсь раз в месяц-полтора приезжать к родне, потому что это мои корни и семья. Думал приехать на пару дней, а потом поехать назад в Минск по альбомам рулить — месяц еще оставался до релиза, нужно было отслушивать мастера и так далее. Я приехал, проголосовал, встретил возле участка каких-то молодых людей, пожал им там руки. В час дня интернет перестал работать.

Потусил с батей, прогулялся со старым корешем по городу и поехал без интернета в область, к родителям. Приехал домой — ну и там все понеслось уже вечером.

У меня сохранились где-то заметки, лучшего способа это зафиксировать не знаю; я так лучше вижу и формулирую. В момент, когда критическая масса эмоций перешла черту и я понял, что не могу просто сохранять эти заметки на диске, я написал пост , в котором попытался совместить мысли и чувства по поводу всего происходящего, послать в пространство светлую волну в том виде, в каком я могу и умею это делать. После этого я вернулся назад в столицу, когда был тот самый большой воскресный день, и вышло очень много людей.

— Из поста при этом все равно не была ясна твоя позиция.

— Смотри, я, может быть, что-то понимаю лучше некоторых или более образован, чем кто-то другой, но все равно не вижу, почему мое мнение должно иметь какой-то большой вес. Все, что я могу сказать с уверенностью — в стране происходит полный ****** [кошмар], пострадало огромное количество хороших людей, преимущественно невиновных, и все идет к тому, что число прямых или косвенных жертв будет только расти. Я не разбираюсь в политике настолько, чтобы занимать сторону конкретных сил и уж тем более что-то предлагать <…>.

Я почему от рэпа дистанцировался? Потому что мне не было близко и интересно вот это вот копание, выяснение [отношений] и взаимодействия постоянные, основанные, как правило, на довольно низменных мотивах и алгоритмах. И политика мне тоже не особо близка. Если вы спросите меня про политическую ситуацию в Беларуси, я скажу: ***** [черт], спросите Артема Шрайбмана, например. Вот его я могу послушать. Если про Россию, я скажу: спросите Екатерину Шульман. ***** [Нафиг] вам мое мнение, мнение чувака, который с утра попил чай под Валерия Соловья, в обед послушал подкаст «Что случилось?», вечером послушал Артема Шрайбмана, в перерыве между этим для объективности включил белорусский телевизор и ***** [офигел], а на выходные приехал к бабушке, включил Соловьева и ****** [офигел] вдвойне? Я могу что-то предполагать, у меня есть какие-то соображения, но это будет в большей степени пережеванная информация от тех людей, которых я перечислил сейчас, поэтому не вижу смысла пытаться строить из себя политолога. Это не моя поляна.

Если бы я мог так же размашисто и живописно проходиться по повестке, как, например, не побоюсь этого слова, легендарный белорус Сергей Михалок — только этим бы и занимался. Но до такого погружения в дискурс мне еще далеко, так что пока могу только наблюдать, «как папа вешает картину», и молча конспектировать.

Прочитать полное интервью можно тут .

Напомним, что в конце этого года ЛСП планирует провести в Минске концерт. На нем музыканты презентуют новый альбом (а то и два).

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