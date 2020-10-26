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Лобовая авария в Копыльском районе: один водитель погиб, второй - в больнице
Источник материала: Tut.by
Один водитель погиб, второй получил травмы в лобовой аварии в Копыльском районе,
Авария произошла 24 октября, около 18.00. Предварительно установлено, что 49-летний водитель ГАЗа двигался по трассе Р43 Граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. Мужчина неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в микроавтобус VW под управлением 55-летнего водителя.
В результате ДТП водитель ГАЗа от полученных травм умер на месте происшествия, а водитель VW с телесными повреждениями госпитализирован.
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Авария произошла 24 октября, около 18.00.
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