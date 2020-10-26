Бывшего вратаря сборной Беларуси по футболу оштрафовали за участие в акции

Источник материала: Tut.by

Бывший вратарь сборной Беларуси по футболу, а ныне известный тренер по вратарям Василий Хомутовский был приговорен к штрафу за участие в акции протеста. Эту информацию TUT.BY подтвердил сам тренер.



Фото: ФК «Динамо-Брест»

Сначала появилась информация, что голкипера арестовали на 10 суток, но позже оказалось, что он был оштрафован.

Василий Хомутовский неоднократно высказывался против насилия и фальсификаций на выборах и подписал соответствующее письмо. Он также поддержал Свободное объединение спортсменов.

Хомутовский был вратарем сборной Беларуси, а также выступал за клубы из Германии, Румынии, России, Украины. В местном чемпионате играл в том числе за БАТЭ и минское «Динамо».

В 2016 году объявил о завершении карьеры и стал тренером вратарей. Он тренировал голкиперов в минском «Динамо», «Крумкачах», БАТЭ, брестском «Динамо» и украинском «Черноморце».