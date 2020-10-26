|
Белагропромбанк досрочно завершил техработы и начал обслуживать клиентов
Источник материала: Tut.by
Белагропромбанк досрочно
Планировалось, что технические работы будут проводить с 8.00 до 14.00 и в это время не будут обслужить физлиц в подразделениях банка. В банке рекомендовали клиентам совершить все важные операции заранее.
Какие конкретно работы выполнялись, в банке не уточняли.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее банк предупреждал клиентов, что в первой половине дня 26 октября не будет обслуживать физлиц в своих подразделениях. Причина - техработы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)