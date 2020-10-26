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Белагропромбанк досрочно завершил техработы и начал обслуживать клиентов

26.10.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белагропромбанк досрочно завершил технические работы и начал обслуживать клиентов. Ранее банк предупреждал клиентов, что в первой половине дня 26 октября не будет обслуживать физлиц в своих подразделениях. Причина — техработы.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Планировалось, что технические работы будут проводить с 8.00 до 14.00 и в это время не будут обслужить физлиц в подразделениях банка. В банке рекомендовали клиентам совершить все важные операции заранее.

Какие конкретно работы выполнялись, в банке не уточняли.

Ранее сообщалось, что одна из языковых школ переносит занятия с понедельника из-за опасения насчет «вероятных проблем в передвижении по городу, сложностей в работе городского транспорта в центре, ограничений в подаче мобильного интернета в Минске».

 
 
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Ранее банк предупреждал клиентов, что в первой половине дня 26 октября не будет обслуживать физлиц в своих подразделениях. Причина - техработы.
 
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