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Лобовое столкновение в Дятловском районе: два человека погибли, один в реанимации

26.10.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла 25 октября около 17.00 в Дятловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Предварительно установлено, что 31-летний водитель BMW двигался по трассе М11 граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень, не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в Citroen.

В результате ДТП водитель и пассажирка Citroen от полученных травм умерли на месте происшествия. Водитель BMW с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

 
 
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Авария произошла днем 25 октября на трассе М11 граница Литвы - Лида - Слоним - Бытень.
 
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